Небензя заявил, что обсуждать "сделку века" нужно с Палестиной

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Обсуждение так называемой сделки века - американского плана ближневосточного урегулирования - будет продуктивным только при участии Палестины. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам встречи членов СБ ООН со старшим советником президента США Джаредом Кушнером.

"Я не могу вам ничего сказать про план, мы все еще его изучаем, - сказал дипломат. - Главным настроением дискуссии стало то, что для серьезного обсуждения надо, чтобы палестинцы в принципе согласились это обсуждать".

Со своей стороны постпред США при ООН Келли Крафт назвала встречу очень конструктивной и заявила, что Вашингтон "рассчитывает на продолжение диалога".

В четверг старший советник президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер проинформировал членов Совета Безопасности ООН о деталях сделки века. Встреча прошла в формате рабочего ланча в постпредстве США при ООН и продолжалась почти два часа, передает корреспондент ТАСС.