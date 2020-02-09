Эксперт: элементы маккартизма проявляются в современной политике США

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Борьба с внешней угрозой, раскол элит и ожесточение политического дискурса роднят современную ситуацию в США с элементами маккартизма, однако различий все же немало, а последствия нынешней конфронтации в американском обществе могут быть серьезнее чем у охоты на ведьм 70 лет назад. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с ТАСС председатель Совета фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

9 февраля 1950 года американский сенатор-республиканец Джозеф Маккарти выступил с речью, в которой заявил о проникновении сторонников коммунизма в структуры госуправления США. Он утверждал, что в Госдепартаменте работало 205 приверженцев коммунистической идеологии. С этого дня принято вести отсчет борьбы в США с коммунистическим влиянием, когда сотрудники госаппарата, частных компаний, интеллигенция без серьезных доказательств обвинялись в сотрудничестве с СССР и подготовке планов по превращению США в коммунистическую страну. В 1950-х годах волна маккартизма пошла на спад. Будущий президент Дуайт Эйзенхауэр приветствовал деятельность Маккарти, пока тот не начал искать коммунистов в рядах сторонников самого Эйзенхауэра. Это явление получило название - охота на ведьм. Термин закрепился в американской политике. В очередной раз его использовал президент Дональд Трамп в выступлении 6 февраля после неудачной попытки демократов отстранить его от власти.

"Я понимаю, почему может возникнуть вопрос о сходстве, поскольку некоторые элементы, которые были присущи маккартизму, есть и сейчас, - отметил Быстрицкий. - Так же очень активно в американском внутриполитическом дискурсе используется внешняя угроза, вмешательство извне России и Китая. Дело дошло даже до Украины".

Другая сходная черта современной ситуации в США с маккартизмом, по мнению эксперта, заключается в очень глубоком расколе американской элиты. Данный аспект проявляется в том, как ожесточенно нападают представители Демократической партии на Трампа. "Когда во время послания президента США спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси демонстративно рвет речь президента, а тот не пожимает ей руки, получается, что и взаимная ненависть, и взаимное противостояние они ставят выше любых интересов, - продолжил он. - В своей внутриполитической борьбе они готовы бросить в топку очень многое из того, что действительно ценно для огромного количество людей, живущих в США".

Сходство, но не равенство

Однако эксперт указал, что полностью уравнивать современную политическую ситуацию в США с маккартизмом все же не стоит. Во-первых, тот возник в конкретных исторических обстоятельствах после завершения Второй мировой войны и начала войны холодной. Во-вторых, это явление было сильно идеологически окрашено - шла борьба между коммунистической идеологией, носителем которой был СССР, и "демократическими ценностями" западного мира. Нынешнее противостояние лишено такой подоплеки. Наконец, конкретный расклад сил оказался противоположным тому, что был при маккартизме. Охоту на ведьм ведут представители либеральной Демократической партии, а их цели - консерваторы-республиканцы. В сговоре с Москвой обвиняются не сторонники левых идей, а приверженец правых взглядов Трамп. Наконец, у инициаторов нынешней охоты на ведьм нет таких инструментов для юридического преследования оппонентов, как у их предшественников.

"Я бы не решился назвать это маккартизмом. Маккартизм описывает то, что происходило после Второй мировой войны. Сейчас мы видим много вещей, которые в свое время привели к маккартизму: состояние ожесточения, ограниченность, эгоистическая защита ценностей своего клана, своей социально-политической группы. Все это есть, поэтому можно говорить о некотором сходстве", - сказал аналитик.

По мнению Быстрицкого, последствия нынешнего состояния дел в американском обществе могут быть даже более серьезными, чем у маккартизма.

"В США элита раскололась на две, а может быть даже на большее количество частей. И совершенно непонятно, когда они смогут найти какое-то примирение между собой. Ожесточение очень велико, люди отчаянно спорят, искажают факты. Ценностный раскол в американской элите очень опасен и может привести к проявлениям похуже любого маккартизма", - резюмировал эксперт.