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Лавров призвал ЕС укреплять свою целостность после Brexit не за счет русофобии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия будет приветствовать укрепление целостности и самостоятельности Европейского союза после Brexit, если оно не будет проводиться за счет русофобии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете".

"Если это поможет ему [ЕС] быть более целостным объединением, укреплять свою независимость и самостоятельность не на основе русофобии, - Лондон играл немалую роль в том, чтобы так оно и было, - мы будем такую тенденцию только приветствовать", - сказал Лавров.

По его словам, Великобритания всегда стремилась держаться особняком и вести свою игру внутри ЕС. "Они получали экономические, торговые выгоды, но в политическом плане постоянно держались на дистанции и старались продвигать в Евросоюзе свои интересы, да и интересы Вашингтона - тут нечего скрывать", - сказал глава МИД. "Не зря они не были участниками многих процессов, которые проходили в ЕС <...> Поэтому я не думаю, что ЕС сильно пострадает от брекзита", - отметил министр.

Он напомнил, что Великобритания прошла период "сомнений, терзаний, колебаний" после того, как 51% жителей Соединенного королевства высказался за выход из ЕС. "В итоге произошли перемены в Консервативной партии Великобритании, пришли к власти люди, которые колебания отмели", сказал Лавров.

31 января Великобритания покинула ЕС, прекратив членство в сообществе, которое продлилось 47 лет. Переходный период продлится до 31 декабря 2020 года. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат существовать так, как будто никакого Brexit не было. За это время стороны намерены согласовать все условия взаимодействия, в первую очередь заключить соглашение о свободной торговле.

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