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Довыборы в Госдуму по округу Хайруллина пройдут в Татарстане в сентябре 2020 года

Депутат Госдумы от "Единой России" Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета 7 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Дополнительные выборы в Госдуму по Нижнекамскому одномандатному округу в Татарстане, депутат от которого Айрат Хайруллин ("Единая Россия") погиб при крушении вертолета в пятницу, пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

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"В соответствии со статьей 97 федерального закона "О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации" дополнительные выборы депутата Госдумы по Нижнекамскому одномандатному округу номер 28 (Республика Татарстан) состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - сказал Булаев.

Таким образом, 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам: в Курской области (Сеймский округ номер 110), в Пензенской области (Лермонтовский округ номер 147), в Ярославской области (Ярославский округ номер 194) и в Татарстане (Нижнекамский округ номер 28).

Согласно законодательству, ЦИК России назначает дополнительные выборы не позднее, чем за 85 дней до дня голосования.

Вертолет Bell-407 потерпел крушение 7 февраля вблизи населенного пункта Лаишево в Татарстане. В результате удара о землю он получил значительные повреждения. На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу. Хайруллин погиб на месте ЧП.

Теги
РоссияХайруллин, Айрат НазиповичТатарстанБулаев, Николай Иванович
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