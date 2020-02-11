Довыборы в Госдуму по округу Хайруллина пройдут в Татарстане в сентябре 2020 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Дополнительные выборы в Госдуму по Нижнекамскому одномандатному округу в Татарстане, депутат от которого Айрат Хайруллин ("Единая Россия") погиб при крушении вертолета в пятницу, пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

"В соответствии со статьей 97 федерального закона "О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации" дополнительные выборы депутата Госдумы по Нижнекамскому одномандатному округу номер 28 (Республика Татарстан) состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - сказал Булаев.

Таким образом, 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам: в Курской области (Сеймский округ номер 110), в Пензенской области (Лермонтовский округ номер 147), в Ярославской области (Ярославский округ номер 194) и в Татарстане (Нижнекамский округ номер 28).

Согласно законодательству, ЦИК России назначает дополнительные выборы не позднее, чем за 85 дней до дня голосования.

Вертолет Bell-407 потерпел крушение 7 февраля вблизи населенного пункта Лаишево в Татарстане. В результате удара о землю он получил значительные повреждения. На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу. Хайруллин погиб на месте ЧП.