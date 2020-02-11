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Захарова: слова Столтенберга о разрушении ДРСМД подтверждают, что у альянса "мертв мозг"

Таким образом генсек НАТО "хотел еще раз всех заверить, что осталась только сила, которая без ума все разрушает", отметила официальный представитель МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о силе позиции альянса в ситуации с разрушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) подтверждает, что у организации "мертв мозг". Такую позицию высказала во вторник на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Господин Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв и осталась только сила, которая без ума все разрушает", - написала она.

Ранее Столтенберг заявил, что разрушение ДРСМД продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли после продолжительных консультаций договориться о возложении вины за это на Россию. 

Теги
РоссияСтолтенберг, ЙенсЗахарова, Мария Владимировна
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