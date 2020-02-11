Захарова: слова Столтенберга о разрушении ДРСМД подтверждают, что у альянса "мертв мозг"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о силе позиции альянса в ситуации с разрушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) подтверждает, что у организации "мертв мозг". Такую позицию высказала во вторник на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Господин Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв и осталась только сила, которая без ума все разрушает", - написала она.

Ранее Столтенберг заявил, что разрушение ДРСМД продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли после продолжительных консультаций договориться о возложении вины за это на Россию.