Генсовет единороссов предложил ЦИК передать вакантный думский мандат Гордееву

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Генеральный совет "Единой России" предложил Центральной избирательной комиссии РФ кандидатуру бывшего вице-премьера Алексея Гордеева для замещения вакантного мандата депутата Госдумы. Об этом говорится в решении генсовета, опубликованном в телеграм-канале единороссов во вторник.

"Генеральный совет решил в соответствии с частью 1 статьи 96 федерального закона "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ" в связи с активным участием зарегистрированного кандидата А. В. Гордеева в деятельности партии после выборов предложить ЦИК РФ кандидатуру Гордеева Алексея Васильевича для замещения вакантного депутатского мандата Госдумы", - говорится в документе.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции "Единая Россия" Геннадия Кулика, он станет советником спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Как сообщил ранее журналистам руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, освободившийся мандат перейдет Гордееву, "который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году". В перспективе Неверов намерен уступить Гордееву пост вице-спикера с тем, чтобы сосредоточиться на работе во фракции.

Гордеев занимал должность вице-премьера России с 18 мая 2018 года по 15 января 2020 года. Дольше всех в истории новой России являлся министром сельского хозяйства: с августа 1999 года по февраль 2009 года. 26 февраля 2009 г. утвержден на посту губернатора Воронежской области (переизбран в 2014 г.). В декабре 2017 г. назначен полпредом президента в ЦФО и занимал эту должность до мая 2018 года.