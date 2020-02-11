Госдума досрочно прекратила полномочия депутата-единоросса Кулика

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник на заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции "Единая Россия" Геннадия Кулика, он станет советником спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Согласно тексту постановления, полномочия Кулика будут прекращены с 11 февраля на основании его письменного заявления.

"Давайте мы поаплодируем и поблагодарим его за плодотворную, совместную с нами работу", - сказал после голосования первый вице-спикер Александр Жуков.

Как сообщил ранее журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, Кулик перейдет на работу советником председателя Госдумы, а освободившийся мандат перейдет бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву, "который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году".

Неверов также уточнил, что в перспективе он намерен уступить Гордееву пост вице-спикера палаты в связи с возросшей нагрузкой - на посту зампредседателя Госдумы он курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток). Покинув эту должность, он сможет сосредоточиться на фракционной работе, взаимодействии с региональными парламентами. Ожидается, что Гордеев приступит к работе в Думе до конца февраля.

Кулик был депутатом всех семи созывов Госдумы, в седьмом созыве он входил в состав комитета по бюджету и налогам. Член высшего совета "Единой России".