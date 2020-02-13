Небензя: Россия разочарована принятием резолюции СБ по Ливии в отсутствие консенсуса

ООН, 13 февраля. /ТАСС/. Россия не смогла поддержать резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН по Ливии из-за неготовности ее выполнения самими ливийцами. Об этом заявил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования по резолюции в поддержку решений Берлинской конференции.

При голосовании по документу РФ воздержалась, остальные 14 стран СБ поддержали документ.

Небензя пояснил, что Россия не смогла проголосовать за резолюцию, так как так на данный момент нет "ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять это решение". "Мы получили резолюцию по Ливии, по которой нет консенсуса, к этому нас подвели некоторые наши коллеги, - подчеркнул он. - Ничего, кроме глубокого разочарования и сожаления по этому поводу, мы выразить не можем".