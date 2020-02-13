Посольство РФ в Польше не получало официальное обращение о визите премьера страны в Россию

ВАРШАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Польские власти не направляли в посольство РФ официальное обращение по поводу организации визита премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Смоленск и Катынь 10 апреля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь российского дипломатического представительства Владимир Александров.

"Официального обращения по вопросу визита Моравецкого 10 апреля в Смоленск в посольство России в Польше не поступало", - информировал он.

Ранее Моравецкий сообщил, что планирует 10 апреля посетить Смоленск и Катынь по случаю 10-й годовщины авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154М и 80-й годовщины катынской трагедии. Позже глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик в эфире радиостанции Эр-эм-эф (RMF) информировал о подготовке визита главы правительства в РФ, добавив, что необходимы дипломатические согласования. По его словам, планируемая поездка не предусматривает двусторонних переговоров или встречи с российским премьер-министром.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь на памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины катынской трагедии. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. Расследования обстоятельств крушения продолжают как польская прокуратура, так и российские следователи.