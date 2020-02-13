Путин: попытки переписать историю вредны и имеют "определенный понятный подтекст"

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Попытки отдельных стран переписать историю Второй мировой войны вредны и носят определенный подтекст, сказал в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

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"Попытки переписать историю вредны и конечно, имеют определенный подтекст, они рассчитаны не на сегодняшний, а на завтрашний день, это очевидный факт", - сказал он.

Глава государства назвал хорошей идею закрепить в Конституции статус России как страны-победительницы во Второй мировой войне.

"Нужно ли это в Конституции отмечать, и если нужно, то где - это нужно просто подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая", - сказал он.