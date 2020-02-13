Эксперты считают, что поправки в Конституцию учитывают мнения и интересы россиян

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Подготовленные членами рабочей группы предложения о внесении поправок в Конституцию учитывают мнения и интересы граждан России, считают эксперты, опрошенные ТАСС по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой в четверг.

"Сейчас президент совершенно справедливо говорит, что каждый гражданин фактически должен не то, чтобы наизусть Конституцию знать, но точно видеть в ней закрепление моментов взаимоотношений между гражданами и государством, которые граждан волнуют. То есть он, гражданин, видит, что Конституция ориентирована на его интересы", - считает политолог из Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

Он уверен, что это "повышает гражданскую ответственность" и "усиливает ответственность государства", в первую очередь исполнительных органов власти "в решении тех задач, которые интересуют разные социальные группы населения".

Директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев выразил в беседе с ТАСС уверенность, что общероссийское голосование будет носить "максимально прозрачный характер". "Будут наблюдатели от общественных палат, гражданского общества, субъектов наблюдения. Сделано будет все возможное для того, чтобы все желающие смогли проголосовать, принять в этом участие", - сказал он.

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что эта, уже вторая по счету встреча рабочей группы с участием президента носила более предметный характер. "Члены рабочей группы интенсивно поработали и внутри, и в регионы съездили, получили обратную связь, там более 500 предложений по конституционным поправкам, то есть идет очень активное вовлечение всей страны в это важное дело. Идет дискуссия", - сказал он.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.