Крашенинников заявил, что срок подачи поправок в Конституцию могут продлить до 1 марта

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что срок подачи поправок в Конституцию РФ будет продлен ориентировочно до 1 марта. Такое мнение он выразил в четверг в эфире Первого канала .

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"Мы где-то до 1 марта будем продлевать срок подачи поправок", - сказал он.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

При принятии законопроекта в первом чтении депутаты установили 15-дневный срок предоставления поправок ко второму чтению. Затем Совет Госдумы принял решение продлить срок подачи поправок к президентскому законопроекту до 14 февраля.