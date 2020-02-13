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Предложения по изменениям в Конституции

Крашенинников заявил, что срок подачи поправок в Конституцию могут продлить до 1 марта

При принятии законопроекта в первом чтении депутаты установили 15-дневный срок предоставления поправок ко второму чтению
Начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, Павел Крашенинников и член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Александр Шохин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, Павел Крашенинников и член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Александр Шохин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что срок подачи поправок в Конституцию РФ будет продлен ориентировочно до 1 марта. Такое мнение он выразил в четверг в эфире Первого канала.

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"Мы где-то до 1 марта будем продлевать срок подачи поправок", - сказал он.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

При принятии законопроекта в первом чтении депутаты установили 15-дневный срок предоставления поправок ко второму чтению. Затем Совет Госдумы принял решение продлить срок подачи поправок к президентскому законопроекту до 14 февраля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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