Абдулатипов: исламский мир отреагировал на "сделку века" США однозначно отрицательно

РАБАТ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Реакция Организации исламского сотрудничества (ОИС) на предложенный властями США план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной, так называемую "сделку века", оказалась однозначно отрицательной. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил в четверг в Рабате постоянный представитель РФ при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.

"Когда администрацией США была обнародована "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, реакция ОИС была однозначно отрицательной. Прежде всего, ОИС заявила, что это - неприемлемо. А на такие заявления, кстати, ОИС решается нечасто", - отметил собеседник корреспондента ТАСС.

Исламское единодушие

"Недавно было проведено заседание Исполкома ОИС с участием министров стран-членов организации. На этом заседание я тоже был. Там выступал министр иностранных дел Палестины, и его основной тезис был такой: ни одно мусульманское государство не может поддерживать "сделку века". И была принята соответствующая резолюция по итогам заседания Исполкома", - продолжал Абдулатипов.