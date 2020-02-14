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Палестино-израильский конфликт

Абдулатипов: исламский мир отреагировал на "сделку века" США однозначно отрицательно

Постоянный представитель РФ при Организации исламского сотрудничества отметил, что в этом вопросе арабо-мусульманский мир "проявил единодушие"

РАБАТ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Реакция Организации исламского сотрудничества (ОИС) на предложенный властями США план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной, так называемую "сделку века", оказалась однозначно отрицательной. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил в четверг в Рабате постоянный представитель РФ при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.

"Когда администрацией США была обнародована "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, реакция ОИС была однозначно отрицательной. Прежде всего, ОИС заявила, что это - неприемлемо. А на такие заявления, кстати, ОИС решается нечасто", - отметил собеседник корреспондента ТАСС.

Исламское единодушие

"Недавно было проведено заседание Исполкома ОИС с участием министров стран-членов организации. На этом заседание я тоже был. Там выступал министр иностранных дел Палестины, и его основной тезис был такой: ни одно мусульманское государство не может поддерживать "сделку века". И была принята соответствующая резолюция по итогам заседания Исполкома", - продолжал Абдулатипов.

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"Затем в документ была добавлена поправка министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который сказал, что надо потребовать обсуждения этого вопроса в ООН. Таким образом, в вопросе об отношении к "сделке века" арабо-мусульманский мир выдержал испытание и проявил единодушие", - отметил постоянный представитель РФ.

"Позиция в целом определена, и так как эти государства являются членами ОИС, то по уставу они должны принимать к сведению решение ОИС, тем более принятое на уровне Исполкома. Но невозможно отрицать, что у каких-то стран могут быть свои взгляды. Тем более, к величайшему сожалению, есть целый ряд мусульманских государств, которые очень сильно зависимы от США", - сказал Абдулатипов.

"Но в целом, еще раз подчеркну, я был приятно удивлен единодушием ОИС в отношении "сделки века". Страны организации в решающий момент оказались вместе, хотя между ними есть очень большие противоречия", - подытожил он.

Теги
СШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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