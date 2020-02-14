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Кризис в Сирии
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Москва верит, что Турция обеспечит безопасность посла и граждан РФ, работающих в стране

Ранее в Турции заявили, что принимают все необходимые меры для этого

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Кремль уверен, что Турция обеспечит безопасность абсолютно всех россиян, работающих в этой стране.

"Что касается ситуации вокруг нашего посла, вокруг главы российского диппредставительства в Турции, то мы не сомневаемся, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла и всех сотрудников - всех до одного сотрудников - российских компаний, российских загранучреждений, которые расположены в Турции в соответствии с Венской конвенцией, а также в соответствии с духом наших двусторонних отношений", - заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Кремль рекомендовать МИД РФ выпустить сообщение о том, что российским туристам сейчас не стоит посещать Турцию, Песков подчеркнул: "В настоящий момент каких-то индикаций в эту сторону нет". При этом представитель Кремля заметил, что данный вопрос также следует адресовать внешнеполитическому ведомству.

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в пятницу в беседе с ТАСС в Анкаре заверил, что Турция принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности российских дипломатических представительств на территории республики.

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СирияТурцияРоссияКризис в СирииПесков, Дмитрий Сергеевич
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