В Турции заявили, что принимают меры для обеспечения безопасности диппредставительств РФ

АНКАРА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности российских дипломатических представительств на территории республики. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

"Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности посольства Российской Федерации в Анкаре и всех консульских зданий в нашей стране, а также дипломатов и членов их семей на круглосуточной основе. Все уведомления и запросы, связанные с безопасностью диппредставительств и дипломатов, которые передаются посольством РФ в Анкаре нашему министерству, всерьез оцениваются и оперативно сообщаются компетентным органам", - сказал Аксой.