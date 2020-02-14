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Путин назначил Осипова, Триногу и Соболева помощниками Медведева в Совбезе

Президент РФ 16 января Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на этот пост экс-премьера

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Олега Осипова, Михаила Триноги и Сергея Соболева помощниками заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Документы опубликованы в пятницу на официальном портале правовой информации.

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Биография Дмитрия Медведева

С сентября 2018 года Осипов занимал должность пресс-секретаря Медведева, он также был замглавы аппарата кабмина. Тринога занимал должность руководителя секретариата председателя правительства РФ. Соболев ранее занимал должность руководителя протокола Медведева - замглавы аппарата правительства.

16 января Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева.

Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства. Правовую основу деятельности Совета безопасности составляют Конституция РФ, федеральный закон "О безопасности", а также положение о Совете безопасности, утвержденное указом президента от 6 мая 2011 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОсипов, Олег Сергеевич
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