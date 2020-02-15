Косачев назвал "фантомными идеями" инициативы Зеленского о выборах в Крыму

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал желание президента Украины Владимира Зеленского провести местные выборы в октябре этого года на территории Крыма "фантомными идеями" в связи с тем, что ни одно государство не может определять порядок проведения голосования в других странах. Такое мнение он выразил в субботу на своей странице в Facebook .

"По поводу фантомных идей о выборах по украинскому законодательству еще и в Крыму, думаю, комментарии излишни, - отметил Косачев. - Ни одна страна в мире не должна определять порядок проведения [выборов] в других странах. А Крым - другая страна, и Зеленскому надо к этому привыкать".

Комментируя слова украинского лидера о намерении провести выборы также на всей территории Украины, в том числе на неподконтрольной Киеву части Донбасса, член Совфеда напомнил, что они могут быть организованы лишь после реализации всех пунктов минских соглашений. "Если вспоминать, что проведение выборов в ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей - то есть Донецкая и Луганская народные республики] в соответствии с минскими соглашениями должно проводиться после прекращения огня, отвода вооружений, начала диалога Киева о модальностях проведения выборов с руководством ДНР и ЛНР, принятия законов Украины об особом статусе этих территорий, реализации амнистии и помилования, освобождения всех заложников, восстановления социальных выплат, конституционной реформы на Украине, обсуждения выборов с представителями ОРДЛО - и только после всего этого там будут проводиться собственно выборы", - заключил политик.

Кроме того Косачев добавил, что выбирать партнеров для диалога по выборам на территории Донбасса должен не Зеленский, а жители самих республик. "Если считать минские соглашения частью международного права, (а по поводу признания и непризнания в международном праве вообще не очень много сказано), то нужно напомнить, что их подписали главы ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкий, как вполне уполномоченные от того самого мирного населения этих территорий, - указал Косачев. - Поэтому не Зеленский должен выбирать, с кем ему вести диалог о выборах, а именно сами жители непризнанных республик, у которых сейчас есть свои администрации".

Ранее сегодня Зеленский на пресс-конференции в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности выразил желание украинской стороны патрулировать границу с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на период подготовки местных выборов в регионе. Кроме того он указал Крым в числе территорий, где должны, по его мнению, пройти местные украинские выборы.

Основы урегулирования в Донбассе

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как стороны систематически нарушают режим тишины. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения пункта об амнистии, продолжает экономическую блокаду Донбасса. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования: не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности, настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.

Воссоединение Крыма с Россией

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.