Грушко: польза от "нормандских встреч" сомнительна, если нет изменений к лучшему

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Польза от встреч в "нормандском формате" является сомнительной, если не происходит изменений к лучшему "на земле". Об этом заявил изданию РБК заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Минские соглашения пока живы, но Киев очень хочет их похоронить

"Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", - отметил он.

Грушко также добавил, что решение о проведении нового саммита в "нормандском формате" будет принято исходя из того, насколько прогрессивным будет выполнение текущих договоренностей.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в "нормандском формате"] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения "формулы Штайнмайера" в [украинское] законодательство и некоторых других вещей", - сказал он.

По мнению дипломата, одним из главных препятствий на пути реализации минских соглашений является "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском". "Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", - отметил Грушко.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.