{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Песков пока не знает, какие полномочия будут у Госсовета

Пресс-секретарь президента порекомендовал обратиться с этим вопросом в рабочую группу

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не может назвать, какими полномочиями будет обладать Государственный совет после внесения возможных изменений в Конституцию.

На эту тему
Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

Ранее сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Госсовет после внесения изменений в Основной закон и придания ему статуса конституционного органа будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах.

На просьбу журналистов объяснить, в чем будут заключаться полномочия Госсовета, представитель Кремля признался, что пока не может этого сделать. "Пока я рекомендую обращаться в рабочую группу. До тех пор, пока тема не финализирована, ничего не могу сказать", - объяснил Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Песков не стал озвучивать позицию Кремля о неприкосновенности экс-президентов
По словам представителя Кремля, до того, "как список предложений не конкретизирован, наверное, вряд ли стоит какую-то позицию формулировать"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС