Песков пока не знает, какие полномочия будут у Госсовета

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не может назвать, какими полномочиями будет обладать Государственный совет после внесения возможных изменений в Конституцию.

Ранее сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Госсовет после внесения изменений в Основной закон и придания ему статуса конституционного органа будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах.

На просьбу журналистов объяснить, в чем будут заключаться полномочия Госсовета, представитель Кремля признался, что пока не может этого сделать. "Пока я рекомендую обращаться в рабочую группу. До тех пор, пока тема не финализирована, ничего не могу сказать", - объяснил Песков.