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Комитет Думы поддержал поправку об осуществлении президентом общего руководства кабмином

Комитет по госстроительству и законодательству также одобрил поправку о персональной ответственности премьер-министра перед главой государства

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку к Конституции РФ, согласно которой президент будет осуществлять общее руководство правительством.

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Статью 83 основного закона предлагается дополнить положением о том, что президент "осуществляет общее руководство правительством РФ". Другой поправкой к той же статье устанавливается, что глава государства "обеспечивает гражданский мир и согласие в стране".

Инициаторами поправок выступила группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с сопредседателями рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Также комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции, устанавливающую персональную ответственность председателя правительства перед главой государства. "Председатель правительства РФ несет персональную ответственность перед президентом РФ за осуществление возложенных на правительство РФ полномочий", - говорится в поправке к статье 114 основного закона.

Другими поправками предлагается закрепить, что кабмин обеспечивает проведение политики по "поддержке, укреплению и защите семьи, сохранению традиционных семейных ценностей, охране окружающей среды", поддержку научно-технологического развития, осуществляет меры по созданию благоприятных условий жизни россиян.

Кроме того, статья 114 дополняется положениями об экологическом образовании, волонтерском движении, а также участии общественных организаций в выработке и проведении государственной политики.

Комитет Госдумы также поддержал поправку к Конституции, устанавливающую, что президент РФ будет вправе, но не обязан распустить Госдуму в том случае, если она три раза отклонит предложенную им кандидатуру на пост премьер-министра.

"После трехкратного отклонения представленных кандидатур председателя правительства РФ Госдумой президент РФ назначает председателя правительства РФ. В этом случае президент РФ вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы", - говорится в тексте поправки.

Согласно действующей редакции части 4 статьи 111 основного закона, после трехкратного отклонения представленных кандидатур президент обязан назначить председателя правительства, распустить Госдуму и назначить новые выборы.

Профильный комитет также одобрил поправку о праве главы государства на роспуск Госдумы в случае, если депутаты трехкратно не утвердят более трети состава правительства.

Комитет рассматривает в среду поправки к главам 4 и 6 Конституции РФ ("Президент Российской Федерации", "Правительство Российской Федерации"). Ранее Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок предоставления поправок в профильный думский комитет.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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