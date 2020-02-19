Комитет Думы отклонил поправку о переименовании президента в "верховного правителя"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду не поддержал включение в законопроект об изменениях в Конституции поправки, предлагающей переименовать должность главы государства, назвав ее "верховный правитель".

Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, авторами поправки также стали несколько депутатов фракции. Жириновский ранее неоднократно оглашал эту позицию: по мнению политика, нужно отказаться от иностранных заимствований в названиях государственных должностей в РФ.

Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у президента России Владимира Путина нет никакой позиции относительно этого предложения.

Кроме того, Жириновский ранее предлагал переименовать зампредседателя Совета безопасности РФ в вице-президента. Комитет отклонил и эту поправку, предлагающую дополнить статью 83 конституции о полномочиях президента пунктом "принимает решение о назначении и об отставке вице-президента".

Нижняя палата парламента 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.