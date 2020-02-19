Хабриева: формулировка поправки в Конституцию РФ о научно-технологической сфере одобрена

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Юридическая формулировка поправки в Конституцию РФ о расширении основ федеральной политики на научно-технологическую сферу в России одобрена. Об этом сообщила в среду сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Юридическая формулировка одобрена и мы наконец получаем на самом высоком уровне регулирование науки, это 71 статья Конституции, где говорится о предметах ведения Российской Федерации. Теперь основы федеральной политики будут определяться и в области научно-технологического развития. Это новые положения", - сказала она.

Ранее Хабриева уточняла, что согласно предложениям рабочей группы, в основном законе предлагается предоставить правительству дополнительные полномочия по обеспечению государственной поддержки научно-технологического развития РФ, а также сохранению и развитию ее научного потенциала.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке в Конституцию. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию РФ.