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Предложения по изменениям в Конституции

Хабриева: формулировка поправки в Конституцию РФ о научно-технологической сфере одобрена

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию отметила, что теперь основы федеральной политики будут определяться и в области научно-технологического развития

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Юридическая формулировка поправки в Конституцию РФ о расширении основ федеральной политики на научно-технологическую сферу в России одобрена. Об этом сообщила в среду сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева в эфире телеканала "Россия-1".

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"Юридическая формулировка одобрена и мы наконец получаем на самом высоком уровне регулирование науки, это 71 статья Конституции, где говорится о предметах ведения Российской Федерации. Теперь основы федеральной политики будут определяться и в области научно-технологического развития. Это новые положения", - сказала она.

Ранее Хабриева уточняла, что согласно предложениям рабочей группы, в основном законе предлагается предоставить правительству дополнительные полномочия по обеспечению государственной поддержки научно-технологического развития РФ, а также сохранению и развитию ее научного потенциала.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке в Конституцию. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию РФ.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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