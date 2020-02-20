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Дело Сергея Скрипаля

Посол РФ: передача Лондону подозреваемых в отравлении Скрипалей была бы неконституционной

Россия не посылает за рубеж своих граждан, которые могут быть там арестованы, отметил Андрей Келин

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Передача Великобритании двух россиян, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, была бы нарушением российской конституции. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил в среду посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

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"Мы не посылаем за рубеж наших граждан, которые могут быть там арестованы. Это одно из положений конституции, - сказал Келин, отвечая на вопрос о том, могли бы российские власти проявить добрую волю, отправив в Великобританию двух подозреваемых, чтобы их могли допросить сотрудники Скотленд-Ярда. - Я не представляю себе, чтобы Великобритания отправила в Россию лиц, которые в чем-то подозреваются в РФ, чтобы они предстали перед судом".

Теги
ВеликобританияРоссияДело Сергея СкрипаляСкрипаль, Сергей ВикторовичКелин, Андрей Владимирович
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