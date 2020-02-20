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Предложения по изменениям в Конституции

Хабриева: изменения в Конституции обсуждают на международном форуме юристов в Москве

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции отметила, что уже есть юридические формулировки, которые включаются в конкретные статьи

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева сообщила, что на проходящем в ее институте международном форуме юристов обсуждаются поправки к соответствующему президентскому законопроекту.

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"Что касается текста, который вырисовывается у нас сейчас, он обсуждается сегодня уже на международном форуме юристов-теоретиков. Завтра у нас пленарная часть. Интересно это тем, что приехали известные зарубежные ученые и юристы, которые до этого высказывали различные мнения по поводу этих текстов [поправок]", - сказал Хабриева в ходе заседания рабочей группы по Конституции в четверг.

По ее словам, у рабочей группы наступил самый важный этап подготовки поправок. "Поскольку у нас уже есть юридические формулировки, которые включаются в конкретные статьи. Очевидно, что здесь довольно большая нагрузка падает на юридическую часть нашей группы, но нам, как всегда, помогает наше профессиональное юридическое сообщество... В целом могу сказать, что мы движемся поступательно, оценки позитивные, это позволяет нам быть уверенными, что мы не совершим никаких ошибок", - отметила Хабриева.

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РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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