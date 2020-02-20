Песков: процесс подбора кандидатуры на пост премьер-министра не может быть прозрачным

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Процесс подбора кандидатуры на пост премьер-министра не может быть прозрачным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что у него было четыре кандидата на пост премьера, но он выбрал пятого - Михаила Мишустина.

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Песков отказался говорить, какие еще кандидатуры на пост премьер-министра рассматривал глава государства.

"Этот процесс (подбор кандидатов - прим. ТАСС) не может быть прозрачным, он нигде не прозрачный - процесс формирования каких-то кадровых мнений. И президент об этом ничего не упомянул, и я ничего на это сказать не могу", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, кто давал советы Путину относительно возможных претендентов на пост председателя правительства.

Путин в интервью ТАСС рассказал, что Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра. По словам президента, ему было предложено четыре кандидатуры, но нынешнего премьера среди них не было. "Мишустина никто не называл. Кроме меня", - подчеркнул президент.