20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Интервью Владимира Путина ТАСС

Песков: процесс подбора кандидатуры на пост премьер-министра не может быть прозрачным

Пресс-секретарь президента отказался говорить, какие кандидатуры рассматривал глава государства на пост председателя правительства

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Процесс подбора кандидатуры на пост премьер-министра не может быть прозрачным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что у него было четыре кандидата на пост премьера, но он выбрал пятого - Михаила Мишустина.

Спецпроект на тему
Интервью с президентом России: впервые онлайн в видеоформате От законотворчества и свободы слова до любимого досуга и образа "царя"

Песков отказался говорить, какие еще кандидатуры на пост премьер-министра рассматривал глава государства.

"Этот процесс (подбор кандидатов - прим. ТАСС) не может быть прозрачным, он нигде не прозрачный - процесс формирования каких-то кадровых мнений. И президент об этом ничего не упомянул, и я ничего на это сказать не могу", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, кто давал советы Путину относительно возможных претендентов на пост председателя правительства.

Путин в интервью ТАСС рассказал, что Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра. По словам президента, ему было предложено четыре кандидатуры, но нынешнего премьера среди них не было. "Мишустина никто не называл. Кроме меня", - подчеркнул президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичИнтервью Владимира Путина ТАСС
Реклама на ТАСС
Толстой представил в ПА ОБСЕ декларацию против пересмотра итогов Второй мировой войны
Вице-спикер Госдумы заявил, что это не политическая декларация, а историческая констатация общей европейской истории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС