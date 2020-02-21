20 вопросов президенту: Путин об Украине
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"У Путина планов громадье". Песков прокомментировал исследование о смене главы государства

Пресс-секретарь президента напомнил, что Владимир Путин находится только в начале своего нового срока полномочий на высшем государственном посту, "он никуда не уходит"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу исследований, связанных с будущей сменой главы государства. Он напомнил журналистам, что нынешний российский лидер Владимир Путин находится только в начале своего нового срока полномочий на высшем государственном посту.

Свой комментарий представитель Кремля сделал в ответ на вопрос об исследовании Центра политической конъюнктуры (ЦПК), согласно которому "риски/страхи, связанные с вероятным уходом Путина с поста президента, отчетливо выражены в сознании россиян".

"Все время хочется спросить коллег-политологов: куда же вы все время "уходите" Путина? - сказал на это Песков. - Путин в начале своего президентского срока, он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации". "Планов громадье, работы много, проблем много, достижений много, а его [Путина] все время куда-то "уходят", а потом это неистово обсуждают", - добавил представитель Кремля.

Он уточнил, действительно ли журналисты хотят получить его комментарий "о страхах россиян, которые они будут испытывать в 2024 году", когда завершается нынешний срок президентских полномочий Путина. Получив утвердительный ответ, представитель Кремля заключил: "Оставляю без комментариев эвентуальные страхи".

Исследование ЦПК было проведено 29 января 2020 года с помощью четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске. Основной вывод, который социологи сделали на основании полученных результатов, состоит в том, что "риски/страхи, связанные с вероятным уходом Путина с поста президента, отчетливо выражены в сознании россиян". При этом все участники исследования сошлись во мнении о том, что "перемены, к которым приведет это событие, могут носить негативный и всеобъемлющий характер, затронув жизнь каждого гражданина".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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