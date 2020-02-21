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Предложения по изменениям в Конституции

Миронов призвал не превращать Конституцию в "лоскутное одеяло"

Лидер "Справедливой России" считает, что многие предложения по изменению основного закона носят субъективный характер

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Многие предложения о поправках к Конституции РФ носят субъективный характер, основной закон не должен превращаться в "лоскутное одеяло". Такое мнение в пятницу ТАСС высказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, говоря о планирующейся встрече глав думских фракций с президентом РФ, которая будет посвящена изменениям в Конституции.

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"Я считаю, что на встрече с президентом мы должны совместными усилиями отобрать самые важные предложения из тех, что вносились думскими фракциями. Определить, какие поправки действительно достойны и уместны в нашей Конституции, а какие инициативы лучше реализовать в формате федеральных законов", - сказал Миронов.

Многие предложения по изменению основного закона, считает он, носят субъективный характер и не имеют никакого отношения к Конституции. "Ощущение, что серьезный процесс превращается в кружок "Очумелые ручки", где каждый упражняется со своим полетом фантазии. Конституция - не лоскутное одеяло", - подчеркнул политик.

На встрече с главой государства политик намерен обсудить предложения, внесенные фракцией справороссов. "В первую очередь, поправки социальной направленности", - уточнил Миронов.

Ранее лидер "Справедливой России" отмечал, что речь идет о предложениях, касающихся ежегодной индексации пенсий и социальных пособий не ниже уровня инфляции, невозможности принятия в РФ законов, сокращающих социальные обязательства государства. Кроме того, справороссы настаивают на закреплении в основном законе пенсионного возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Во вторник президент России Владимир Путин на встрече с главой думских единороссов Сергеем Неверовым согласился обсудить предлагаемые изменения в конституцию с руководителями фракций нижней палаты.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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