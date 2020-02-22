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МИД РФ: международный трибунал учел ключевой российский аргумент в деле против Украины

В ведомстве заявили о принципиальной важности единогласной поддержки арбитров относительно отсутствия у морского трибунала прав в определении государственной принадлежности суши

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Международный арбитражный трибунал в Гааге учел аргумент РФ относительно того, что иск, инициированный Украиной в 2016 году по защите своих прав в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, является попыткой доказать суверенитет Украины над Крымом. Об этом говорится в сообщении, распространенным в субботу пресс-службой МИД РФ.

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"Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент - за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом", - отметили в ведомстве.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили о принципиальной важности единогласной поддержки арбитров относительно отсутствия у морского трибунала прав в определении государственной принадлежности суши. В МИД РФ добавили, что решения трибунала, которые были приняты 21 февраля, будут тщательно проанализированы для подготовки ответного меморандума по существу спора. Документ должен быть представлен в арбитраж до 20 августа 2021 года.

"Российская Федерация рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования", - подчеркнули в ведомстве.

Украина инициировала данный спор с РФ 16 сентября 2016 года. По мнению украинской стороны, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (то есть в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе), включая права на природные ресурсы. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Российская сторона эти обвинения отвергает.

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