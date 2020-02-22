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Кризис на Украине

Слуцкий: "торговля русофобией" лишает Украину совместных с РФ конкурентных преимуществ

Киев с 2014 года стал пешкой в геополитической игре Вашингтона, считает глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Проведение Киевом антироссийской политики лишает Украину совместных с Россией конкурентных преимуществ. Такое мнение в субботу высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил американскому изданию Washington Examiner, что "российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров". Таким комментарием в администрации Зеленского отреагировали на слова российского лидера Владимира Путина о конкурентных преимуществах от потенциального объединения усилий Киева и Москвы.

"Причина возражений Зеленского против "геополитических амбиций" в отношениях с Россией проста: Украина с 2014 года стала пешкой в геополитической игре США. И чем дольше Киев будет "торговать русофобией", тем больше будет упущено совместных с РФ конкурентных преимуществ", - написал Слуцкий в Twitter.

В пятницу президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента в Европе и в мире.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЗеленский, Владимир Александрович
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