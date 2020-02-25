Постпред РФ в Женеве считает, что хотя бы один из органов ООН можно перенести из Нью-Йорка

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Деятельность хотя бы одного из органов ООН возможно перенести из Нью-Йорка в связи с невыдачей американских виз делегациям некоторых государств. Об этом постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов заявил во вторник в интервью газете "Известия" .

"К сожалению, визовый вопрос, а в более широком смысле - проблема с выполнением США своих обязательств страны - хозяйки пребывания ООН - продолжает обостряться. <...> Мы поднимали вопрос о переносе работы отдельных органов ООН из Нью-Йорка на альтернативные площадки. Несмотря на то что пока решения на этот счет не были приняты, мы видим, что большинство государств понимают наши претензии и озабоченность. Перенос штаб-квартиры и проведение Генассамблеи за пределами США по целому ряду организационных и бюджетных причин сейчас не представляется возможным, но тем не менее было бы вполне реально, допустим, перевести деятельность одного из органов, например комиссии ООН по разоружению или разоруженческого Первого комитета Генассамблеи ООН, в Вену или Женеву, где обстановка более благоприятная. Такую опцию мы считаем вполне реализуемой", - заявил "Известиям" Гатилов.

Постпред РФ в Женеве также отметил, что в невыдаче американских виз представителям отдельных стран усматривается попытка США оказать давление на государства. "Это грубое и прямое нарушение принципов и основ деятельности ООН", - добавил он.

Сложности с выдачей американских виз стали регулярным препятствием для проведения мероприятий в штаб-квартире ООН. В 2019 году организационная сессия комиссии так и не состоялась по той же причине.

С начала 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня. В декабре ГА ООН приняла резолюцию с призывом к американской стороне прекратить невыдачу или задержку с предоставлением виз дипломатам ряда государств, включая Россию, Иран и Венесуэлу, прибывающим на мероприятия по линии всемирной организации.