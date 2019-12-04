Случаи отказа в выдаче виз российским чиновникам и дипломатам

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 декабря 2019 года стало известно, что США не выдали визы делегации Федерального казначейства, собиравшейся 3 декабря на международную конференцию по аудиту. Об этом сообщило российское посольство в Вашингтоне. Кроме того, по вине американской стороны глава департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов не смог принять участие в Молодежном форуме в Нью-Йорке. В сообщении посольства РФ подчеркивается, что подобные действия "ведут к дальнейшей деградации и без того непростых отношений между двумя странами и противоречат заявлениям представителей Администрации США о необходимости их нормализации". ТАСС подготовил материал о том, как российским чиновникам и дипломатам отказывали в визах.

1 июля 2015 года представитель финского МИД Веса Хяккинен сообщила, что Финляндия приняла решение не выдавать спикеру Государственной думы РФ VI созыва Сергею Нарышкину (ныне - директор СВР России) разрешение на въезд в страну для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Хельсинки 5-9 июля. Причиной послужило включение Сергея Нарышкина в санкционный список ЕС. Кроме спикера разрешение на въезд не смогли получить еще пять человек из 15 членов российской делегации. Нарышкин в свою очередь заявил, что делегация РФ "в полном составе не будет принимать участия в работе сессии ПА ОБСЕ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия властей Финляндии "возмутительными", МИД РФ расценил их как "откровенно недружественные". Официальный представитель ПА ОБСЕ Ричард Солаш, в свою очередь, выразил сожаление в связи с запретом въезда российских парламентариев в Финляндию. В итоге в Хельсинки российскую делегацию представлял один депутат - Николай Ковалев, который принял участие лишь в работе Постоянного комитета ассамблеи (определяет повестку дня сессии - прим. ТАСС-ДОСЬЕ).

25 августа 2015 года США отказали в выдаче полноценной визы спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, которая собиралась посетить Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в мероприятиях по линии Межпарламентского союза. Срок действия ее визы был ограничен тремя днями (29-31 августа). Кроме того, для Матвиенко были введены ограничения на перемещение - не более, чем на 25 км от центра Манхеттена. Причиной выдачи ограниченной визы послужило то, что Матвиенко вошла в список лиц, в отношении которых власти США ввели санкции, предусматривающие запрет на въезд на территорию страны. В ответ российская делегация отказалась от поездки в Нью-Йорк. Российский МИД заявил, что действия американских властей "совершенно неприемлемы".

15 января 2016 года МИД ФРГ отказал выдать визу министру сельского хозяйства Александру Ткачеву (2015-2018), который в составе российской делегации собирался посетить Всемирную продовольственную и аграрную выставку "Зеленая неделя-2016". Отказ в выдаче визы был мотивирован тем, что ранее Ткачев был включен в санкционный список ЕС. В ответ на решение немецких властей Минсельхоз заявил, что Россия не считает возможным свое участие в мероприятии. Члены делегации отказались от посещения выставки.

11 февраля 2016 года стало известно, что МИД Черногории запретил российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину (ныне - гендиректор госкорпорации "Роскосмос") въезд в страну, куда он был приглашен депутатом от оппозиционной коалиции "Демократический фронт" Миланом Кнежевичем. По заявлению внешнеполитического ведомства республики, Кнежевич пригласил представителя РФ "без каких-либо консультаций с властями Черногории". Дмитрий Рогозин входит в список российских граждан, которым запрещен въезд в Черногорию в рамках санкций против России, введенных ЕС.

17 октября 2018 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Вашингтон отказал во въезде гражданину России, который был назначен на должность в секретариате ООН (имя не разглашалось). При этом, по ее словам, американская сторона "тянула с ответом целый год, создав проблему самой Организации с долго незакрытой вакансией". Российская сторона расценила отказ в визе как "целенаправленное препятствование работе российских дипломатических и консульских представительств".

4 марта 2019 года в Чехию не пустили одного из членов российской делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, которая прибыла в Прагу на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. После проверки документов в аэропорту Праги представителя российского МИД отправили назад в Москву, заявив, что он находится в списке "нежелательных лиц" (имя члена делегации не раскрывалось). МИД РФ расценил подобные действия как недружественные и заявил, что они "не останутся без ответа". Впоследствии президент Чехии Милош Земан подверг критике отказ во въезде в страну российского дипломата и назвал инцидент "глупой провокацией".

26 апреля 2019 года стало известно, что посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России, доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому. В Нью-Йорке он должен был выступить на специальном брифинге в ходе заседания Совбеза ООН с анализом доклада миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. Российский МИД заявил, что США, манипулируя визовыми процедурами, препятствуют нормальному участию России в деятельности ООН. В дипведомстве также подчеркнули, что, помешав приезду в Нью-Йорк эксперта по химическим веществам, "власти США явно стремились не допустить распространения с трибуны ООН объективной информации о происшествии в Думе".

11 мая 2019 года директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков сообщил, что США не выдали визы нескольким российским дипломатам, которые должны были принять участие в Нью-Йорке в работе подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия. Выступая на заседании комитета, Владимир Ермаков обратился к Секретариату ООН с просьбой взять вопрос о недопущении российских дипломатов под контроль, чтобы "предотвратить совершение со стороны США противоправных действий в отношении официальных представителей государств - членов ООН". В противном случае, по словам дипломата, ООН будет вынуждена обдумать вариант переноса запланированной на 2020 год конференции участников Договора из США в другую страну.

24 сентября 2019 года стало известно, что ряд членов российской делегации 74-й Генеральной Ассамблее ООН, а также конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не получили в срок американские визы. Среди них, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, десять сотрудников МИД, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Министр заверил, что реакция Москвы на эту ситуацию будет резкой. 26 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" сообщил, что российская сторона в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителям делегации РФ предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не в США, а в другой стране.

В сентябре 2019 года Великобритания не выдала визу заместителю директора департамента информации и печати МИД РФ Максиму Буякевичу, который должен был участвовать в лондонской конференции по СМИ. Об этом позднее, 6 ноября 2019 года, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отказ в аккредитации на конференцию получили также российские журналисты RT и Sputnik. Комментируя решение официального Лондона и ответные меры, которые может предпринять Россия, Мария Захарова подчеркнула, что "принцип [взаимности в отношениях] никто не отменял".

3 октября 2019 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о срыве поездки представителей Министерства иностранных дел России на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс" из-за невыдачи американских виз.