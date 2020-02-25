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Предложения по изменениям в Конституции

ЦИК получит время на ТВ для информирования о голосовании по Конституции

Предлагается, что общероссийские государственные организации телерадиовещания должны предоставлять не менее 15 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Центризбирком и региональные избиркомы получат бесплатное эфирное время на государственных теле- и радиоканалах, а также место в печатных СМИ для информирования россиян о подготовке и проведении общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Соответствующие поправки к законопроекту об изменениях в основном законе были во вторник внесены в думский комитет по госстроительству и законодательству, сообщил его председатель Павел Крашенинников.

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"Закрепляется, что со дня опубликования указа президента о назначении общероссийского голосования и до дня официального опубликования ЦИК его результатов общероссийские и региональные государственные организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю (определенные законодательством о выборах), безвозмездно предоставляют ЦИК и избирательным комиссиям субъектов РФ эфирное время и печатную площадь в целях информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования, разъяснения порядка участия в нем", - сказал Крашенинников.

По его словам, предлагается, что общероссийские государственные организации телерадиовещания должны предоставлять не менее 15 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов, а региональные - не менее 10 минут. В свою очередь, редакции государственных периодических печатных изданий (общероссийских и региональных) должны предоставлять не менее 1/100 от еженедельного объема печатной площади, добавил депутат.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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