ЦИК получит время на ТВ для информирования о голосовании по Конституции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Центризбирком и региональные избиркомы получат бесплатное эфирное время на государственных теле- и радиоканалах, а также место в печатных СМИ для информирования россиян о подготовке и проведении общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Соответствующие поправки к законопроекту об изменениях в основном законе были во вторник внесены в думский комитет по госстроительству и законодательству, сообщил его председатель Павел Крашенинников.

"Закрепляется, что со дня опубликования указа президента о назначении общероссийского голосования и до дня официального опубликования ЦИК его результатов общероссийские и региональные государственные организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю (определенные законодательством о выборах), безвозмездно предоставляют ЦИК и избирательным комиссиям субъектов РФ эфирное время и печатную площадь в целях информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования, разъяснения порядка участия в нем", - сказал Крашенинников.

По его словам, предлагается, что общероссийские государственные организации телерадиовещания должны предоставлять не менее 15 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов, а региональные - не менее 10 минут. В свою очередь, редакции государственных периодических печатных изданий (общероссийских и региональных) должны предоставлять не менее 1/100 от еженедельного объема печатной площади, добавил депутат.