Зампостпреда РФ: в ООН нарастает кризис из-за отказа США в визах представителям России

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. США продолжают не выдавать визы представителям России для участия в мероприятиях ООН, а также для работы в российском постпредстве при организации. Об этом заявил во вторник зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета всемирной организации по отношениям с принимающей стороной, то есть США.

"Кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает, - сказал он. - США не выдают визы представителям России, которые должны стать сотрудниками миссии. Не продлеваются визы у уже работающих в миссии дипломатов. Не выдаются визы гражданам России, которые отобраны для работы в Секретариате ООН. Эта политика распространяется и на другие государства".

Ранее в феврале США не выдали визу главе российской делегации на сессии Комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову, из-за чего заседание комиссии было отложено на 10 дней. "Сегодня мы бы не хотели продолжать бесплодные разговоры, а заняться, наконец, решением вопроса, - подчеркнул Кузьмин. - Прежде всего, я хотел бы спросить представителя США. Будут ли выданы запрошенные визы? Получит ли визу Константин Воронцов, который должен был прибыть в ООН 17 февраля, и из-за отсутствия которого было отложено начало сессии Комитета по разоружению? Сможет ли Константин Воронцов получить визу для участия в сессии комиссии, которая состоится 28 февраля?"

Сложности с выдачей американских виз стали регулярным препятствием для проведения мероприятий в штаб-квартире ООН. В 2019 году организационная сессия комиссии так и не состоялась по той же причине. С начала 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН США не выдали визы более чем 20 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня. В декабре ГА ООН приняла резолюцию с призывом к американской стороне прекратить невыдачу или задержку с предоставлением виз дипломатам ряда государств, включая Россию, Иран и Венесуэлу, прибывающим на мероприятия по линии всемирной организации.