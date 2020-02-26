20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сурков: Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным

По словам бывшего помощника президента, принуждение силой к братским отношениям - это единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что отношения России и Украины никогда не были простыми.

На эту тему
"Слишком одиозен для прекрасного нового мира". Высказывания Владислава Суркова

"Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - сказал он в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в издании "Актуальные комментарии".

Сурков признался, что он, "как ни странно, укрооптимист". "То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин - вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать", - сказал он.

Давая оценку президенту Украины, Сурков отметил, что Владимир Зеленский "не лох".

"Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента <...> У него легкость необыкновенная в мыслях", - заметил Сурков.

Теги
УкраинаРоссияСурков, Владислав Юрьевич
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Сурков считает, что Украина не достойна возвращения Донбасса
Экс-помощник президента России подчеркнул, что Донбасс для него "не что, а кто"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС