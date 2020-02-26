Сурков: Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным

"Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - сказал он в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в издании "Актуальные комментарии".

Сурков признался, что он, "как ни странно, укрооптимист". "То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин - вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать", - сказал он.

Давая оценку президенту Украины, Сурков отметил, что Владимир Зеленский "не лох".

"Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента <...> У него легкость необыкновенная в мыслях", - заметил Сурков.