Путин объяснил смысл механизма роспуска Госдумы при вотуме недоверия кабмину

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объяснил смысл механизма роспуска Госдумы при вотуме недоверия кабинету министров необходимостью преодоления кризиса во власти. Об этом он заявил в среду на встрече с членами рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

Заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян предложил президенту разъяснить нормы Конституции, связанные с основаниями роспуска Госдумы.

Глава государства в ответ подчеркнул, что такое положение основного закона не является новацией. "Что касается роспуска Думы при неутверждении правительства - это же не новация нашей Конституции, это во всех конституциях мира предусмотрено, - сказал он. - И смысл только в одном - преодолеть политический кризис и создать условия для формирования исполнительной власти".

Резюмируя, Путин пообещал еще раз посмотреть на положения, связанные с роспуском Госдумы.

В соответствии с ч. 4 ст. 117 Конституции РФ, председатель правительства России может поставить перед Госдумой вопрос о доверии кабмину. Если Госдума в доверии отказывает, президент РФ в течение семи дней принимает решение об отставке правительства или о роспуске Госдумы и назначении новых выборов.

Роспуск Госдумы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку к Конституции РФ, устанавливающую, что президент РФ будет вправе, но не обязан распустить Госдуму в том случае, если она три раза отклонит предложенную им кандидатуру на пост премьер-министра.

"После трехкратного отклонения представленных кандидатур председателя правительства РФ Госдумой президент РФ назначает председателя правительства РФ. В этом случае президент РФ вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы", - говорится в тексте поправки.

Согласно действующей редакции ч. 4 ст. 111 Конституции РФ, после трехкратного отклонения представленных кандидатур президент обязан назначить председателя правительства, распустить Госдуму и назначить новые выборы.

Профильный комитет также одобрил поправку о праве главы государства на роспуск Госдумы в случае, если депутаты трехкратно не утвердят более трети состава правительства.