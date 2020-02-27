ЦИК рассмотрит вопросы организации общероссийского голосования по Конституции 28 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит 28 февраля вопросы, касающиеся подготовки и проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ, сообщается в четверг на сайте ЦИК.

Согласно повестке заседания ЦИК, комиссия 28 февраля планирует принять постановление "О порядке подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации".

Кроме того, на заседании будут рассмотрены вопросы о порядке финансового обеспечения, использования ГАС "Выборы" при подготовке и проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Также будут обсуждаться вопросы использования комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта.