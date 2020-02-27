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Распространение коронавируса нового типа

Рябков: конференцию в Катаре по проблематике ядерных рисков перенесли из-за коронавируса

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Москва ожидает продолжения практики проведения дискуссий по безъядерной зоне

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Очередная Пагуошская конференция по проблематике региональных конфликтов и ядерных рисков, которая должна была пройти в Дохе в начале марта, перенесена на более поздний срок из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил в четверг в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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"Конференция не отменена, а перенесена на более поздний срок, но она пройдет в Дохе, - сказал высокопоставленный дипломат, подтвердив, что это решение принято в связи с распространением коронавируса. - Мы ожидаем продолжения практики проведения конференций и дискуссий по безъядерной зоне".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. На территории Китая зафиксировано 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

Теги
КатарРоссияРябков, Сергей АлексеевичРаспространение коронавируса нового типа
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