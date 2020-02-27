Рябков: конференцию в Катаре по проблематике ядерных рисков перенесли из-за коронавируса

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Очередная Пагуошская конференция по проблематике региональных конфликтов и ядерных рисков, которая должна была пройти в Дохе в начале марта, перенесена на более поздний срок из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил в четверг в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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"Конференция не отменена, а перенесена на более поздний срок, но она пройдет в Дохе, - сказал высокопоставленный дипломат, подтвердив, что это решение принято в связи с распространением коронавируса. - Мы ожидаем продолжения практики проведения конференций и дискуссий по безъядерной зоне".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. На территории Китая зафиксировано 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.