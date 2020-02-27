Комитет Думы обсудит ответственность за нарушения при голосовании по Конституции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству обсудит меры административной и уголовной ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования по поправке к Конституции. Об этом в четверг заявил глава комитета Павел Крашенинников.

"Я считаю, что такая ответственность должна быть, - сказал он, отвечая на соответствующее предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой. - Мы, конечно, проработаем этот вопрос по поводу КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) и по поводу Уголовного кодекса".