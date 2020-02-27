20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Комитет Думы обсудит ответственность за нарушения при голосовании по Конституции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству обсудит меры административной и уголовной ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования по поправке к Конституции. Об этом в четверг заявил глава комитета Павел Крашенинников.

"Я считаю, что такая ответственность должна быть, - сказал он, отвечая на соответствующее предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой. - Мы, конечно, проработаем этот вопрос по поводу КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) и по поводу Уголовного кодекса".

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Памфилова выступила против введения порога явки на голосовании по поправке к Конституции
Председатель Центризбиркома считает, что это должно быть свободное волеизъявление
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС