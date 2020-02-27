ЦИК попросит партии подготовить наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что необходимо привлечь максимальное количество наблюдателей для контроля за ходом общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции, в том числе от политических партий.

"У нас есть проблема, что слишком мало на всю страну наблюдателей. Мы посчитали весь ресурс всех партий, включая парламентские и не только, всех, кто участвует в выборах... и он не дотягивает даже до 500 тыс., там 460 тыс. в лучшем случае", - сказала Памфилова в ходе заседания научно-экспертного совета при ЦИК в четверг.

Она отметила, что планирует написать письма главам политических партий с просьбой подготовить максимальное число наблюдателей. "Мы заинтересованы всех собрать, я буду писать письма руководителям партий, не только парламентских. Отнеситесь внимательно, потому что нам очень важно, чтобы этот процесс был максимально легитимным, был максимально под контролем наших граждан. Чем больше [наблюдателей], тем лучше", - подчеркнула Памфилова, обращаясь к экспертам.

По ее словам, главной задачей является обучение наблюдателей "хотя бы до минимального уровня подготовки". "Я прошу всех ожесточенных критиков и оппонентов в первую очередь участвовать в этом процессе наблюдения и помогать готовить наблюдателей: и участвовать в наблюдении, и мобилизовывать", - заключила Памфилова.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что комиссия в ближайшее время заключит соглашение с Общественной палатой о привлечении наблюдателей на общероссийское голосование по законопроекту о поправке к Конституции. По его словам, палата будет иметь возможность направлять своих наблюдателей, а также наблюдателей от партий, которые могут изъявить такое желание. Позже руководитель рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев отметил, что количество общественных наблюдателей на голосовании значительно превысит 150 тыс.