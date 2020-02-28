Крашенинников: Дума и СФ могут в один день закончить работу над поправкой к Конституции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Госдума может рассмотреть в третьем чтении законопроект о поправке к Конституции 11 марта, в тот же день его может одобрить Совет Федерации. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, третье чтение "скорее всего, будет 11" марта. "Посмотрим, если Совет Федерации будет готов, мы можем прямо 11 [марта] и рассмотреть в Совете Федерации, потому что они рассматривают с точки зрения одобрения или неодобрения. Дальше все пойдет в регионы", - сказал он.

Принятый палатами Федерального собрания законопроект должны поддержать две трети заксобраний субъектов РФ. После этого он будет подписан президентом, что даст возможность начать процедуру проведения общероссийского голосования по самой поправке к Конституции.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.