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Сирийско-турецкий конфликт
Обновлено 

Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Сирии

Разговор состоялся по инициативе стороны ЕС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили в пятницу по телефону вопросы урегулирования ситуации в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"В фокусе внимания находились вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии в соответствии с рекомендациями Совета Безопасности ООН", - указали в дипведомстве.

Лавров и Боррель обсудили также некоторые аспекты отношений Россия - Евросоюз.

Разговор состоялся по инициативе стороны ЕС.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБоррель, ЖозепСирийско-турецкий конфликт
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