Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили в пятницу по телефону вопросы урегулирования ситуации в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.