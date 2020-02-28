Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили в пятницу по телефону вопросы урегулирования ситуации в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"В фокусе внимания находились вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии в соответствии с рекомендациями Совета Безопасности ООН", - указали в дипведомстве.
Лавров и Боррель обсудили также некоторые аспекты отношений Россия - Евросоюз.
Разговор состоялся по инициативе стороны ЕС.