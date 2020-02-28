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Сирийско-турецкий конфликт

Эксперт: Турция шантажирует Запад беженцами из Сирии, чтобы Европа давила на Россию

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки "Валдая" Федор Лукьянов назвал "актом психологической войны" призывы турецкого лидера к НАТО вмешаться в ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заявления руководства Турции об отсутствии планов сдерживать потоки беженцев из Сирии, направляющихся в Европу, - это шантаж, цель которого заставить ЕС оказать давление на Россию в связи с ситуацией в Идлибе. Такое мнение выразил в пятницу в разговоре с корреспондентом ТАСС директор по научной работе Фонда развития и поддержки "Валдая" Федор Лукьянов.

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"Заявления о сирийских беженцах - это чистый шантаж. Попытка взбодрить европейцев, чтобы они впали в панику, начали названивать президенту России [Владимиру Путину] и требовать что-нибудь сделать, - объяснил Лукьянов. - Президент Турции [Тайип Эрдоган] понимает, что данная ситуация линию России не изменит, поэтому это, скорее, угроза, чтобы заручиться моральной поддержкой со стороны Запада".

"На самом деле Россия и Турция - единственные две страны, которые могут друг другу помочь реализовать взаимные интересы, - продолжил специалист. - Поэтому обострение станет не концом взаимодействия, а стимулом к его обновлению".

Кроме того, Лукьянов назвал "актом психологической войны" призывы турецкого лидера к НАТО вмешаться в ситуацию в Идлибе.

Пик напряженности позади

Собеседник агентства уверен, что наиболее горячая фаза напряженности в Идлибе завершилась и теперь пришла пора российско-турецких переговоров, а формат взаимодействия будет каким-то образом адаптирован к изменившимся условиям. России и Турции "некуда деваться", пояснил Лукьянов, поскольку раньше они могли преодолевать тактические разногласия, откладывая решение главной проблемы - скопления террористов в идлибской зоне деэскалации, но сейчас, по мере продвижения сирийских правительственных войск в провинции, наступила "кульминация конфликта".

"Нужен какой-то очень серьезный прорыв во взаимопонимании и взаимодействии [между РФ и Турцией] для того, чтобы понять, как попробовать согласовать свои диаметральные и совершенно не совпадающие интересы", - резюмировал эксперт. По его словам, пока сложно говорить, какие формы договоренностей можно ожидать.

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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