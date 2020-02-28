Эксперт: Турция не пойдет на сворачивание отношений с РФ по экономическими соображениям

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Эксперт Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что Анкара не пойдет на разрыв каких-либо отношений с Москвой ввиду определенной зависимости турецкой экономики от России. По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований, контакты Турции и РФ по урегулированию в сирийском Идлибе, несмотря на обостряющие ситуацию заявления Анкары, продолжатся, резких шагов не будет.

"Сворачивание отношений с Россией, прежде всего, не в интересах Турции. Это [Анкаре] невыгодно, поскольку приведет к сворачиванию всего комплекса отношений - и экономических, и политических, и дипломатических, и военного, и военно-технического сотрудничества, и взаимодействия по Сирии, в том числе и в Идлибе", - сказал в пятницу Долгов в беседе с ТАСС.

Эксперт считает, что у руководства Турции возобладает чувство ответственности и в вопросе сохранения астанинского формата (Россия, Иран, Турция). "Если Турция выйдет из него, то формат все равно будет продолжать работу, но без Турции, что тоже не в ее интересах", - сказал собеседник. По его словам, турецкое руководство это учтет и сделает выводы.

Очередное обострение ситуации вокруг Идлиба произошло в ночь на пятницу. Турецкая сторона сообщила о гибели 33 своих военнослужащих в результате удара сирийских сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским военным, уточнив позднее, что были поражены более 200 целей.

В Минобороны России журналистам сказали, что боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") в четверг предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились в рядах наступавших боевиков, заявили в российском военном ведомстве. В министерстве утверждают, что ВКС в том районе не применялись.