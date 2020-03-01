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Лавров указал Чавушоглу на необходимость скорейшего решения ситуации вокруг Sputnik Турция

Ранее МИД России призвал турецкие власти прояснить ситуацию с задержанием 29 февраля в Анкаре трех журналистов турецкого бюро Sputnik и обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в воскресенье сообщил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о необходимости скорейшего разрешения ситуации вокруг сотрудников турецкого бюро новостного агентства Sputnik. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов и сотрудников информационного агентства Sputnik в Анкаре и обеспечения их безопасности", - сообщили в дипведомстве.

Ранее МИД России призвал турецкие власти прояснить ситуацию с задержанием 29 февраля в Анкаре трех журналистов турецкого бюро Sputnik и обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ, которые ранее подверглись нападениям со стороны агрессивно настроенных митингующих.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
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