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Что известно о задержании журналистов Sputnik Турция

© AP Photo/Burhan Ozbilici, архив

1 марта стало известно о задержании главного редактора Sputnik в Турции Махира Бозтепе. Днем ранее сообщалось о нападении на трех журналистов агентства в Анкаре.

Что произошло

  • Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян 29 февраля сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников в ночь с субботы на воскресенье, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с работой в российском СМИ.
  • По ее данным, в каждой из нападавших организованных групп было порядка 10 человек, злоумышленники выкрикивали антироссийские лозунги.
  • Каким образом адреса проживания сотрудников агентства попали в распоряжение нападавших, на данный момент неизвестно.
  • Как сообщил Sputnik, при нападении никто не пострадал. Злоумышленникам удалось скрыться до прибытия полиции.
  • Симоньян указала, что журналисты обратились в полицию с заявлением, но на связь до сих пор не вышли.
  • По информации турецких СМИ, они были задержаны. Причиной этому стала публикация материала под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад".
  • 1 марта Симоньян заявила, что задержан четвертый журналист агентства в офисе в Стамбуле. Позже в Sputnik уточнили, что речь идет о Махире Бозтепе.
  • Позже близкие трех журналистов сообщили об их освобождении после дачи показаний. Турецкая прокуратура сообщила, что не нашла состава преступления.

Реакция в России и мире

  • МИД РФ призвал турецкие власти прояснить ситуацию с задержанием журналистов и обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ. В дипведомстве подчеркнули, что нападение на сотрудников агентства является грубым нарушением их прав.
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора сообщил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о необходимости скорейшего разрешения ситуации/
  • В Союзе журналистов России призвали МИД предпринять максимально жесткие меры для обеспечения безопасности журналистов. "Это является прямой атакой на жизнь и здоровье журналистов", - отметили в организации.
  • МИА "Россия сегодня" требует от ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международной федерации журналистов обратить внимание на эту ситуацию.
  • Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро Sputnik.
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