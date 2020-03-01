Что известно о задержании журналистов Sputnik Турция

1 марта стало известно о задержании главного редактора Sputnik в Турции Махира Бозтепе. Днем ранее сообщалось о нападении на трех журналистов агентства в Анкаре.
Что произошло
- Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян 29 февраля сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников в ночь с субботы на воскресенье, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с работой в российском СМИ.
- По ее данным, в каждой из нападавших организованных групп было порядка 10 человек, злоумышленники выкрикивали антироссийские лозунги.
- Каким образом адреса проживания сотрудников агентства попали в распоряжение нападавших, на данный момент неизвестно.
- Как сообщил Sputnik, при нападении никто не пострадал. Злоумышленникам удалось скрыться до прибытия полиции.
- Симоньян указала, что журналисты обратились в полицию с заявлением, но на связь до сих пор не вышли.
- По информации турецких СМИ, они были задержаны. Причиной этому стала публикация материала под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад".
- 1 марта Симоньян заявила, что задержан четвертый журналист агентства в офисе в Стамбуле. Позже в Sputnik уточнили, что речь идет о Махире Бозтепе.
- Позже близкие трех журналистов сообщили об их освобождении после дачи показаний. Турецкая прокуратура сообщила, что не нашла состава преступления.
Реакция в России и мире
- МИД РФ призвал турецкие власти прояснить ситуацию с задержанием журналистов и обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ. В дипведомстве подчеркнули, что нападение на сотрудников агентства является грубым нарушением их прав.
- Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора сообщил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о необходимости скорейшего разрешения ситуации/
- В Союзе журналистов России призвали МИД предпринять максимально жесткие меры для обеспечения безопасности журналистов. "Это является прямой атакой на жизнь и здоровье журналистов", - отметили в организации.
- МИА "Россия сегодня" требует от ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международной федерации журналистов обратить внимание на эту ситуацию.
- Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро Sputnik.