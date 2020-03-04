Эксперт: мир за год без ДРСМД стал опаснее, но надежда на новый консенсус остается

У России и США долго копились друг к другу претензии по поводу выполнения ДРСМД. В Москве полагали, что размещаемые США в Румынии установки Mk-41 могут быть использованы для запуска ударных ракет, запрещенных договором, а не только ракет-перехватчиков. Кроме того, Россия отмечала, что США ведут научно-исследовательскую работу по созданию ракет средней и меньшей дальности. В Вашингтоне настаивали, что дальность полета новой российской крылатой ракеты типа 9М729 превышает установленные соглашением ограничения. Но Москва при этом была готова обсуждать вызывающие беспокойство моменты, а Вашингтон в декабре 2018 года в ультимативном порядке потребовал уничтожить ракету 9М729, угрожая в противном случае выйти из договора.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Год, прошедший с подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не принес новой конфигурации системы безопасности, способной компенсировать разрушение соглашения, но появление новых инициатив в сфере контроля над вооружениями дает надежду, что выхода ситуации из-под контроля удастся избежать. Такое мнение в понедельник выразил ТАСС председатель Совета фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Москва отвергла претензии, заявив, что технические характеристики ракет находятся в пределах разрешенных параметров. Всю предоставленную Россией информацию США и страны НАТО проигнорировали, 1 февраля Вашингтон объявил о начале расторжения договора. В ответ президент РФ Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановке участия России в ДРСМД. 2 августа 2019 года, то есть через полгода после уведомления о приостановке, ДРСМД прекратил действие.

Новый мир

Ситуация в сфере стратегической стабильности с распадом договора ухудшилась, отмечает Быстрицкий, хотя катастрофа пока не произошла. Вновь стала реальной перспектива размещения в европейских странах ракет соответствующего типа, которые могут быть к тому же оснащены ядерными боеголовками. Такой сценарий развития событий вызывает большую обеспокоенность у европейцев, ведь в случае конфликта под ударом окажутся именно они, а не жители США. В начале 1980-х годов аналогичная ситуация, когда Североатлантический альянс начал развертывание ракет средней и меньшей дальности в европейских странах, привела к массовым протестам их жителей.

"Такой риск есть, и это большая проблема, - отметил Быстрицкий, комментируя вероятность развертывания ракет в Европе. - Я надеюсь, что до этого дело не дойдет, но все может быть. В этой сфере чувствительность настолько высока, что у стран нет возможности ждать, им приходится реагировать".

Однако не только Европа может стать "площадкой" для ракет. Гонка вооружений может начаться в других частях света. Наиболее вероятным "кандидатом" на роль нового поля ракетного противостояния стал Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), где США опасаются усиления влияния Китая и видят угрозу в ракетной программе КНДР. "Американцы говорят, что не могут сидеть сложа руки, когда Китай - они все время упоминают его - наращивает этот вид вооружений, а у США ничего такого нет. Они упоминали о необходимости разместить такие вооружения в АТР, прямо называя Японию и Республику Корея", - отмечал в декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров.

США не отрицают подобных планов и сами. В декабре 2019 года командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун отметил, что размещение в АТР американских ракет средней или меньшей дальности укрепило бы безопасность США.

Россия при этом не собирается включаться в гонку вооружений, что неоднократно подчеркивалось на высшем уровне. После приостановки действия ДРСМД Путин объявил об одностороннем моратории на развертывание таких вооружений. Предложение присоединиться к нему было направлено странам НАТО, однако заинтересованность в начале диалога на эту тему высказала первоначально лишь Франция. Только в феврале 2020 года глава МИД Италии заявил, что отказываться от российской инициативы "не глядя" все же не стоит.

Другие члены НАТО, прежде всего США, считают, что развертывание Россией на своей территории ракет 9М729 обесценивает предложение о моратории, поскольку она с точки стран альянса уже нарушает его.

В поисках альтернативы

Распад ДРСМД и неясные перспективы другого основополагающего соглашения в сфере контроля над вооружениями - Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) - ставят под угрозу основанную на международных соглашениях структуру стратегической стабильности.

На протяжении последнего года высказывались различные точки зрения относительно путей решения проблемы. Россия традиционно подчеркивает необходимость юридически обязывающих гарантий. Однако, например, на презентации доклада по данному вопросу в ТАСС в сентябре ведущие российские эксперты - декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов и заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов - высказывали мнение, что взаимное сдерживание при одновременном выстраивании надежной системы связи и укрепления доверия могут стать достойной заменой системы соглашений. Впрочем, такой подход напоминает устные "гарантии безопасности", которые дают США и страны НАТО Москве, когда принимают очередные меры по укреплению своего стратегического потенциала.

"Пока происходит выстраивание своего рода нового баланса, - прокомментировал ситуацию Быстрицкий. - У России есть новые вооружения, о которых говорил президент. Он указал, что отставание преодолено, что мы не собираемся ни на кого нападать, но и мысли о том, что на нас можно напасть, ни у кого быть не должно. Появляются новые виды вооружений, которые создают новые контуры для стратегической стабильности".

По его словам, прямо сейчас безопаснее не стало, прорыва не произошло, нет серьезной договоренности, но появилась новая конфигурация. "Подспудная работа ведется. Россия, Китай, США, европейские страны хотят что-то нащупать. И хотя сделать этого пока не удалось, сказать, что ситуация выходит из-под контроля, тоже нельзя", - подчеркнул он.

Быстрицкий напомнил, что инициатива России по проведению саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН направлена на решение в том числе и проблем стратегической безопасности. О необходимости обсуждать эти вопросы говорили, хотя и со своих позиций, Франция, Германия, Китай и даже США. "Мы имеем дело с реконструкцией ситуации. Старые постройки снесены, новые еще не появились, но разметка ландшафта под них идет", - подытожил эксперт.