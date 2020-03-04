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Предложения по изменениям в Конституции

Путин 5 марта обсудит с лидерами фракций Госдумы поправки в Конституцию

С соответствующим предложением к главе государства ранее обратился руководитель фракции "Единая Россия" в ГД Сергей Неверов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 5 марта встретится с руководителями фракций Госдумы в преддверии рассмотрения во втором чтении законопроекта о поправке к Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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С предложением провести такую встречу для обсуждения подготовки изменений в основном законе к главе государства 18 февраля обратился руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. Путин тогда согласился, отметив, что он постарается встретиться с парламентариями для обсуждения всех этих вопросов в скором времени.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНеверов, Сергей ИвановичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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