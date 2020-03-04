Эксперт: поправки к Конституции направлены на формирование идентичности нации

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Предлагаемые поправки к российской конституции направлены на формирование идентичности нации, на "сшивку" исторических и социальных разрывов в обществе. Такое мнение в среду в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) высказал генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"То, о чем говорится в этих поправках, по сути дела это наследие [президента РФ Владимира] Путина, абсолютно ценностные, частично идеологические поправки, которые направлены на формирование идентичности нации, на сшивку разрывов не только исторических, но и социальных разрывов... В этом контексте опора на поддержку человека труда, социальная защита, здравоохранение, семья, материнство и детство - все это направлено на сглаживание, сшивку того самого важного социального разрыва", - сказал Данилин.

По его мнению, на сегодняшний день в российском обществе присутствует и исторический разрыв, "разные запросы со стороны разных представителей социума по поводу того, чьими наследниками мы являемся".

"В этом плане, конечно, историческая сшивка, тоже крайне важна. И упоминание Бога в историческом контексте, безусловно, является одной из частей этой сшивки, ведь развитие невозможно в случае, если мы не едины. В этом плане вера, традиции, семья, русский язык настолько же важны, как и социальные [поправки]", - подчеркнул эксперт.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.