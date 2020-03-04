Комитет Думы одобрил поправку о продолжении работы правительства при отставке премьера

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, согласно которой правительство РФ продолжает свою работу в случае отставки премьер-министра. Автором инициативы выступил член комитета Даниил Бессарабов.

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Сейчас уход с должности председателя правительства автоматически влечет за собой отставку кабмина.

"Председатель правительства РФ, заместитель председателя правительства РФ, федеральный министр вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом РФ", - говорится в поправке.

В случае освобождения от должности или отставки главы кабмина, его заместителя или министра президент "вправе поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего назначения", уточняется в поправке. "Мы сейчас концептуально вводим такой институт, как уход отдельного руководителя, а не всего правительства. Все остальное правительство продолжит работать. У нас идет конкретизация", - пояснил ТАСС Бессарабов.

В среду комитет рассматривает заключительный пакет поправок к законопроекту об изменениях в Конституции.