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Дело Сергея Скрипаля

Посольство РФ не получило доказательств причастности России к инциденту в Солсбери

С момента инцидента прошло два года, отметили в дипмиссии

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Спустя два года после инцидента в Солсбери общественности так и не было представлено убедительных доказательств, подтверждающих версию официального Лондона о причастности РФ к произошедшему. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии российского посольства в Соединенном Королевстве.

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"Сегодня исполняется два года с момента инцидента в Солсбери с российскими гражданами Сергеем и Юлией Скрипалями. В марте 2018 года британское правительство поспешило возложить ответственность за произошедшее на Россию. Был совершен сильный удар по российско-британским политическим отношениям. Однако до сих пор ни нам, ни общественности не представлены убедительные доказательства официальной версии. Напротив, она изобилует нестыковками и порождает массу конкретных вопросов, остающихся без ответа", - говорится в документе.

В связи со второй годовщиной инцидента посольством была опубликована обновленная версия представленного год назад доклада об инциденте. В документе под названием "Солсбери: два года вопросов без ответов" изложены обстоятельства произошедшего и перечислены нестыковки в британской версии событий. Среди прочего по-прежнему остается неясным то, "куда Скрипали ездили утром 4 марта с выключенными телефонами, почему не публикуются записи с камеры наблюдения на доме Скрипаля, как получилось, что Скрипали потеряли сознание одновременно спустя несколько часов после отравления, а первую помощь им оказывала проходившая мимо главная медсестра британских сухопутных войск".

"Тактика Лондона сводится к вбросу в СМИ малоубедительных косвенных свидетельств и отрывочных фактов, призванных подкрепить политические обвинения в адрес России. Предвидим, что то же самое произойдет в результате коронерского расследования смерти Дон Стерджес, которое по определению не является состязательным и не предполагает установления чьей-либо вины", - сказано в комментарии.

Российские дипломаты подчеркивают, что "Россия продолжит добиваться установления правды о произошедшем" и готова "к сотрудничеству в расследовании инцидента и в целом к нормальным, равноправным, уважительным отношениям с Великобританией". При этом "выбор за Лондоном".

Теги
ВеликобританияРоссияДело Сергея Скрипаля
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